Farabougou sous le joug des djihadistes : Un véritable dilemme pour les autorités de la transition

Laisser les populations du village de Farabougou (cercle de Niono, région de Ségou) sous le contrôle des djihadistes de la Katiba Macina liés à Al Qaida au Maghreb islamique, ou maintenir l’armée malienne dans le village pour être exposé à une guerre ; tel se présente le dilemme auquel les autorités de la transition sont confrontées. L’accord de cessez-le-feu obtenu le 14 mars dernier arrive à terme ce jeudi 15 avril 2021. Or les djihadistes y avaient posé une condition suspensive : les Fama doivent déguerpir des lieux.



Le gouvernement se doit donc de se prononcer en cette date de délai de rigueur au risque de ressusciter les hostilités. Pour arriver à trancher, le Gouvernement va devoir se remémorer les affres subies par Farabougou durant les six mois de son état de village assiégé. L’évaluation de cette période de souffrance de ces populations, fera ensuite l’objet d’une étude comparative avec le niveau de pertes déjà enregistrées par l’armée malienne sous les coups des djihadistes. De cette étude, sortira la bonne décision murie. L’option de la guerre est d’autant plus plausible quand on sait que les décideurs actuels ont une forte coloration militaire et donc susceptible d’ignorer le vocabulaire du dialogue.



André SEGBEDJI