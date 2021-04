Village de Marebougou, région de Mopti: Un affrontement entre Donsos et terroristes fait 7 morts, plusieurs blessés et le village incendié - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Village de Marebougou, région de Mopti: Un affrontement entre Donsos et terroristes fait 7 morts, plusieurs blessés et le village incendié Publié le vendredi 23 avril 2021 | Nouvel Horizon

© Autre presse par DR

Attaque

Tweet

Le village de Marebougou situé dans le cercle de Djené à Mopti a été le théâtre d’un affrontement entre chasseurs traditionnels Donso et groupes terroristes. Le bilan fait état de 7 morts, plusieurs blessés et le village partiellement incendié.



La région de Mopti est en proie à l’insécurité depuis plusieurs années. Chasseurs traditionnels Donsos et groupes terroristes se livrent quotidiennement des combats acharnés.



Il y a quelques jours à Marebougou, un village situé dans le cercle de Djenné a été le théâtre d’intenses combats entre Chasseurs traditionnels et groupes terroristes. Selon nos informations, ce village Bambara a été (…)





DEMBA KONTE – NOUVEL HORIZON