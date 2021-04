Culture: Le Mali célèbre aujourd’hui, la journée mondiale du Livre - abamako.com

Culture: Le Mali célèbre aujourd'hui, la journée mondiale du Livre Publié le vendredi 23 avril 2021 | aBamako.com

© aBamako.com par A S

Le Mali, à l'instar de la communauté internationale, célèbre ce vendredi 23 avril 2021, la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Cette édition 2021, sur proposition de l'UNESCO, se tient autour de la thématique 'Lire pour ne jamais se sentir seul".

Le ministre de la Culture, dans un message livré à cet effet, a souligné que la thématique de cette édition n'est pas anodine, car elle traduit l'importance que revêt le livre dans un contexte mondial dominé par la crise de la COVID-19. En effet, dans la période de confinement, les livres constituent des outils puissants pour combattre l'isolement.



Le ministère, pour marquer cette journée, a décidé de relever un défi qui est celui de la consécration symbolique de 60 minutes à la lecture ce 23 avril 2021 dans les établissements scolaires et universitaires, les espaces documentaires, les établissements culturels, dans les associations, au sein des grins des jeunes, etc. Tout cela se fera dans le respect strict des mesures sanitaires de lutte contre la COVID-19.



Fsanogo