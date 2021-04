Coopération transfrontalière avec le Mali Boundiali: des délégations de Sikasso et Fakola présents à l’ Atelier de restitution des livrables - abamako.com

Publié le vendredi 23 avril 2021

L' Atelier de restitution des livrables de l’avant-projet sommaire (APS).Les études techniques d’exécution socio-économiques. Les études environnementales et l’élaboration du DAO pour les travaux de construction du pont de Débété –Fakoloa (PK35) et ses voies d’accès. du 21 au 24 avril 2021 à Boundiali au Nord de la Côte d’Ivoire regroupant des delegations du Mali précisément des villes de Sikasso et Fakola. qui fon frontières à la Côte d'Ivoire.



Cet atelier transfrontalier est placé sous la présidence du ^préfet de la région de la bagoué, préfet du département de Boundiali et le parrainage de Monsieur Siama Bamba, président du conseil régional de la bagoué , président de l’union transfrontalière des collectivités Territoriales de l’espace Sikasso-Korhogo-Bobo dioulasso. Avec partenaires financiers l’UEMOA et la coopération Suisse.



Une forte délégation des villes de Sikasso et Fakola du Mali sont présents à cette rencontre internationale



Le président de l’espace SKBo est revenu sur la pertinence de la coopération transfrontalière entre les deux peuples. Citant des exemples tel que le canton ‘’nafana’’ de la sous préfecture de Papara du département de Tengrela a cinq villages du canton en Côte d’Ivoire et 10 villages l’autre coté au Mali.



Les deux délégations du Mali et de la Côte d'Ivoire ont toutes convergées vers la ville de Débeté pour une visite de terrain en ce moment sur le fleuve ou se construire le pont pour relier les deux pays pour le bonheur des deux peuples



Aly OUATTARA