Sports/football: La 13è journée du Championnat national de football a enregistré quelques résultats
Publié le vendredi 23 avril 2021

La troisième journée du championnat national de football a donné son coup d'envoi et quelques résultats ont déjà été enregistrés.



Ce jeudi, l'AS Real a dominé LCBA à la première heure au stade Modibo de Bamako par 3-2, à la deuxième heure l'ASOM a battu l'USC Kita 2-1. A Mopti, CASS de Sévaré et le Stade malien de Bamako ont fait un match nul 1-1, à Bougouni, US Bougouni a dominé l'AS Douane de Sikasso 3-0 et enfin à Koulikoro, CS Dougouwolofila s'est incliné devant l'AS Police 0-1.



Cette journée se poursuivra la semaine prochaine avec la rencontre USFAS - COB, le mardi 27 Avril 2021 au stade Modibo Keita, le vendredi 30 Avril 2021 au stade Modibo Keita, l'ASKO jouera contre les 11 Créateurs. L'AS Bakaridjan recevra à Segou Yeelen Olympique. A Gao, le Sonn AC jouera contre le Djoliba AC au stade Kassé Keita. Cette journée prendra fin le samedi 15 Mai 2021 avec le match Black Star - AS Nianan à Bamako.



Fsanogo