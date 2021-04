L’accusant de diffamation contre son référent spirituel, le Bureau Exécutif National de la CMAS invite Ras Bath à la retenue - abamako.com

Dans une déclaration dont aBamako.com a eu copie, la Coordination des associations, mouvements et sympathisants de l'imam Mahmoud Dicko (CMAS) met en garde le chroniqueur, Ras Bath, suite à ce qu'elle quailifie de diffamation contre son référent spirituel. Ci-dessous, l'intégralité de cette déclaration.



Le Bureau Exécutif National de la CMAS, a appris avec stupéfaction les allégations diffamatoires et mensongères du chroniqueur Mohamed Youssouf Bathily dit Ras Bath dans son émission "les grands dossiers" du mercredi 21 avril 2021 sur la personne de son parrain le Cheikh imam Mahmoud DICKO.



Le BEN de la Cmas prend acte et invite M. Bathily à la retenue et à respecter le code de déontologie et de l'éthique de la profession dont il se réclame.



Tout en restant respectueux de la liberté d'expression et d'opinion, la CMAS prend en témoin l'opinion nationale et internationale pour avoir mis en garde M. Bathily.



Le BEN de la Cmas, toujours dans la vision de son parrain, demande à ses membres et sympathisants de rester derrière les valeurs morales de l'imam en prônant la paix et la cohésion entre tous les fils du pays.



Fait à Bamako le 22 avril 2021.