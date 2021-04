Financement des élections et des réformes institutionnelles: L’Union Européenne prête à mobiliser jusqu’à 100 millions d’euros pour soutenir les ’priorités de la transition’ - abamako.com

Financement des élections et des réformes institutionnelles: L'Union Européenne prête à mobiliser jusqu'à 100 millions d'euros pour soutenir les 'priorités de la transition' Publié le lundi 26 avril 2021 | Nouvel Horizon

Déjeuner de presse de Bart Ouvry, ambassadeur de l’UE au Mali.

Dans le cadre de sa tournée au Sahel, après la Mauritanie, le Tchad, le Haut Représentant de l’Union Européenne pour les Affaires Étrangères, M. Josep Borell était au Mali en vue de constater le sursaut civil et politique décidé au Sommet de N’Djamena en février 2021. Cette tournée s’inscrit également en droite ligne de l’adoption par l’Union Européenne de sa nouvelle stratégie pour le Sahel.



Dans le cadre de la recherche des voies et moyens en vue de mener à bon port la Transition de 18 mois en cours dans notre pays depuis le 25 septembre 2020, le Haut Représentant de l’Union Européenne pour les Affaires Étrangères, M. Josep Borell a fait des annonces fortes.



Selon les données, l’Union Européenne (UE) est prête à mobiliser jusqu’à 100 millions d’Euros pour soutenir les priorités de la Transition, en fonction des progrès et des résultats concrets dans certains domaines.



Certes la Transition a pour missions, le rétablissement et le renforcement de la sécurité sur l’ensemble du territoire national ; le redressement de l’Etat et la création des conditions de base pour sa refondation ; la promotion de la bonne gouvernance ; la refonte du système éducatif ; l’adoption d’un pacte de stabilité sociale ; le lancement du chantier des réformes politiques, institutionnelles, électorales et administratives ; l’organisation des élections générales ; la mise en œuvre de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger, actuellement ce sont les élections et les réformes institutionnelles qui focalisent surtout les attentions. Les plus hautes autorités du pays et les partenaires conjuguent les efforts en vue de relever le défi. Dans cette dynamique, l’Union Européenne (UE) manifeste sa volonté à apporter sa part de contribution pour la réussite des élections et des réformes institutionnelles. Il nous revient que cet engagement de l’Union Européenne (UE) a été annoncé à la faveur de (…)



TOUGOUNA A. TRAORE – NOUVEL HORIZON