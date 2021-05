Conseil national de la Jeunesse (CNJ) du Mali : Amadou Diallo présente sa démission, les raisons - abamako.com

News Société Article Société Conseil national de la Jeunesse (CNJ) du Mali : Amadou Diallo présente sa démission, les raisons Publié le samedi 1 mai 2021 | aBamako.com

Le président du conseil national de la jeunesse (CNJ) du Mali, Amadou Diallo, a présenté, ce samedi 1er mai 2021, à Bougouni, sa démission de son poste de président du Comité exécutif national lors de la Confédération extraordinaire du CNJ présidée par le ministre de la Jeunesse, Moussa AG Attayer.

Le ministre de la Jeunesse, Moussa AG Attayer, dans son discours, a salué cette courageuse décision du président sortant, Amadou Diallo, qui ne peut qu’apporter une contribution à l’apaisement et à la stabilité au CNJ MALI



Cette démission intervient dans un contexte de tensions internes et externes, qui fragilisent et affectent le fonctionnement du Conseil national de la jeunesse du Mali.

C’est à travers un courrier que le président Diallo a rendu sa démission.

’’Je viens par la présente vous notifier ma démission de mon poste de président du comité exécutif national du conseil national de la jeunesse du Mali, poste que j’occupe depuis le congrès tenu à Koutiala les 27 et 28 novembre 2020.

Cette décision est personnelle et consécutive aux nouvelles charges qui me sont confiées depuis quelques mois au sein du Conseil national de transition CNT, institution dans laquelle je représente la jeunesse malienne.

Je compte sur la bonne compréhension de tous mes camarades du Comité exécutif national du CNJ Mali avec lesquels j’ai passé des bons moments’’, a justifié le président démissionnaire.



M.S