Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unis pour la stabilisation au Mali (Minusma): Le Nouveau patron a entamé des rencontres avec les autorités en place
Publié le vendredi 7 mai 2021 | Nouvel Horizon

Le nouveau Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU (RSSG) pour le Mali et Chef de la Mission Multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali (MINUSMA), El Ghassim WANE, est arrivé ce 5 mai à Bamako, accueilli par le Secrétaire général du Ministère malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale. Tweet

‘’El-Ghassim Wane est arrivé à Bamako le mercredi 5 mai et a immédiatement pris fonction’’.



C’est l’une des principales informations issues du point de presse de la Minusma animé par M.Olivier Salgado par vision conférence hier jeudi 6 mai 2021. Le nouveau patron de la Minusma qui était en réunion avec ses proches collaborateurs hier jeudi a d’ores et déjà débuté les rencontres de prise de contact. Il est bon de noter que plusieurs rencontres étaient programmées dans l’après-midi d’hier jeudi 6 mai 2021.





Le nouveau patron de la Minusma en remplacement du Tchadien Mahamat Saleh Annadif est rentré à Bamako le mercredi dernier. Après une série de rencontres avec les autorités maliennes ‘’ Il entamera ensuite une série de rencontres et de visites en régions et plus particulièrement dans les zones de déploiement de la Mission, pour s’imprégner davantage de la situation et des actions à entreprendre. Ces visites permettront de faire connaissance avec les composantes civiles et en uniforme mais aussi avec les autorités nationales et régionales. Une étape importante pour continuer la collaboration fructueuse entre la famille des Nations unies et les Maliens’’, a expliqué la porte-parole de la mission. Dans la même dynamique, Olivier Salgado a déclaré que la Nomination du Représentant spécial adjoint été annoncée le 28 avril. En effet, le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres a nommé M. Alain Noudéhou, du Bénin, (…)





MAHAMANE TOURE – NOUVEL HORIZON