News Politique Article Politique Région de Gao : La commune de Ouatagouna accompagnée par la MINUSMA Publié le jeudi 9 septembre 2021 | MINUSMA

© Autre presse par DR

la MINUSMA accompagne la commune de Ouatagouna accompagnée dans la région de Gao

Au lendemain des attaques meurtrières contre les habitants de la Commune rurale de Ouatagouna le 8 août 2021, le contingent Britannique de la MINUSMA s’est rapidement déployé sur les lieux pour venir au secours des communautés victimes de cette tragédie. Tweet

Dans son communiqué, la Mission de l’ONU avait condamné avec la plus grande fermeté ces attaques qui constituant des « atteintes graves au droit international des droits de l’homme et au droit international humanitaire. », tout en précisant qu’en coordination avec les Forces de défense et de sécurité maliennes, la sécurité serait renforcée. Enfin, la Mission ajoutait qu’une enquête allait rapidement être initiée afin de « déterminer les circonstances dans lesquelles ces atrocités ont été commises et situer les responsabilités », dans le but d’aider les autorités maliennes à traduire en justice les auteurs de ces crimes.



Ainsi, après avoir effectué une première évaluation de la situation dès son arrivée sur les lieux, le contingent Britannique de la MINUSMA a mis en place un dispositif de sécurité pour rassurer au mieux la population qui se trouvait dans un état de détresse intense.



Pendant qu’il assurait la sécurisation de Karou et Ouatagouna, qui ont enregistré des dizaines de victimes, le contingent Britannique de la MINUSMA a recueilli des informations sur cet évènement malheureux qu’il a transmis à l'équipe d'enquête de la Division des droits de l'homme de la MINUSMA et à la Police des Nations Unies. Des informations liées à la situation des déplacés, la narration des évènements et l’évaluation des besoins présents des personnes déplacées.



La Division des affaires civiles de la MINUSMA a aussi joué un rôle déterminant dans cette activité, et a invité la population locale à exprimer ses besoins suite à aux attaques qui ont déstabilisé toute la région.



En plus de la sécurisation des lieux et de la transmission des informations précises aux structures compétentes de la MINUSMA, le contingent Britannique a aussi assuré l’escorte de l'équipe d'enquête de la Division des droits de l'homme. Cette visite de terrain était cruciale pour mieux documenter les futures procédures judiciaires.



Toujours dans son communiqué du 9 août, la MINUSMA assurait « continuer à œuvrer avec le Gouvernement malien en appui à ses efforts de protection des civils ». En effet, depuis, les différents contingents de la MINUSMA continuent d’assurer la sécurisation des lieux, cette présence a permis le retour de certains déplacés et favorise le redémarrage des activités dans ces localités.



Bureau de la Communication Stratégique et de l’information publique de la MINUSMA