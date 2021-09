Audiences à Koulouba : Le président de la transition reçoit deux émissaires - abamako.com

Audiences à Koulouba : Le président de la transition reçoit deux émissaires Publié le vendredi 10 septembre 2021 | L'Essor

Le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta a reçu hier, en audience l’envoyé spécial de la République tchèque pour le Sahel, Tomas Ulicny. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur l’approfondissement des relations entre les deux pays, l’engagement militaire de ce pays dans la force Takuba qui intervient dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Sahel. Le renforcement de la coopération dans les domaines du commerce et de l’économie était également au cœur des discussions.



«Nous sommes prêts à assister la République du Mali sur le chemin de la prospérité», a indiqué l’envoyé spécial de la République tchèque pour le Sahel, à sa sortie d’audience. Concernant la coopération dans le domaine du commerce, Tomas Ulicny a annoncé que le président de la Transition a donné sa faveur pour approfondir cette coopération y compris dans le domaine de l’économie.



Au cours de sa visite, le diplomate tchèque a rencontré le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, les commerçants et les partis politiques. Il a exhorté ces derniers à se réunir dans le cadre des Assises nationales de la Refondation en vue de parvenir à un aboutissement heureux. Il a souhaité que notre pays soit stable et remplisse ses engagements envers la communauté internationale.Le chef de l’État avec le ministre mauritanien de la Défense, Hanana Ould Sidi



Cette audience a été suivie de celle accordée au ministre mauritanien de la Défense, en visite dans notre pays. Hanana Ould Sidi était venu transmettre un message d’amitié du président mauritanien à son homologue du Mali. Ce message, a-t-il précisé, entre dans le cadre des contacts périodiques entre les deux présidents. Il s’agit, a ajouté le ministre, des sujets d’intérêt commun portant particulièrement sur la sécurité et la défense.



«Le président m’a expliqué de façon franche et détaillée la situation qui prévaut dans le Sahel et au Mali. Il a aussi évoqué les orientations et les dispositions à prendre dans un avenir proche dans le cadre du G5 Sahel», a révélé le ministre mauritanien de la Défense. Hanana Ould Sidi a rappelé que son pays contribue à la sécurisation du Sahel à travers le G5 Sahel. Au niveau du commandement de cette force, a-t-il expliqué, une planification qui a été approuvée par les États, sera mise en œuvre dans les prochains jours.





Mohamed D. DIAWARA