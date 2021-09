PRIMATURE : Les responsables universitaires sous la conduite du Pr. Amadou Keita reçus par le PM Choguel K Maiga - abamako.com

PRIMATURE : Les responsables universitaires sous la conduite du Pr. Amadou Keita reçus par le PM Choguel K Maiga Publié le vendredi 10 septembre 2021 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Rencontre entre les responsables universitaires sous la conduite du Pr. Amadou Keita et le Premier ministre Dr. Choguel Kokala Maiga,

Primature, le 10 septembre 2021. Le Premier ministre Dr. Choguel Kokala Maiga, a reçu les responsables universitaires conduits par le Pr. Amadou Keita Tweet

Dans l’après-midi du vendredi 10 septembre 2021, les responsables universitaires sous la conduite du Pr. Amadou Keita, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ont rencontré le Dr. Choguel Kokala Maiga, Premier ministre de la Transition. Il s’agit d’une initiative qui rentre dans le cadre d’une série de rencontres avec les forces vives de la nation, en prélude aux assises nationales pour la refondation du Mali.



Au dire du chef du Gouvernement, Dr Choguel Kokala Maiga, les acteurs universitaires occupent une place très importante dans le développement d’une nation. A l’en croire, il s’agit des hommes et des femmes qui ont leurs mots à dire face à n’importe quelle situation. ‘’C’est à l’université qu’on a le plus grand nombre d’intellectuels’’, a-t-il reconnu. Et de les inviter à s’impliquer corps et âmes pour la bonne réussite des assises nationales pour la refondation