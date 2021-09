Lutte contre la corruption, refondation de l’État : Les jeunes du M5-RFP apportent leur soutien aux autorités - abamako.com

Lutte contre la corruption, refondation de l'État : Les jeunes du M5-RFP apportent leur soutien aux autorités Publié le lundi 13 septembre 2021 | L'Essor

Pour apporter son soutien aux autorités de la Transition dans leur lutte implacable contre la corruption et l’impunité, la jeunesse du Mouvement du 05 juin-Rassemblement des forces patriotiques (JM5-RFP) a animé, hier dans l’après-midi, à la Maison de la presse, un point de presse. Outre de nombreux jeunes, certains membres du comité stratégique du M5-RFP étaient présents.



Les propos de la dizaine d’intervenants ont convergé vers le soutien indéfectible aux autorités en place qui sont déterminées à poser les jalons du nouveau Mali depuis un peu plus de trois mois. Ils ont exprimé leur adhésion à l’organisation des Assises nationales de la refondation (ANR) et la création de l’Organe unique de gestion des élections.



Dans une déclaration lue par Mohamed Dolo, la jeunesse du M5-RFP remercie les plus hautes autorités de la Transition pour leur courage et leur détermination à rendre justice à leurs camarades tombés les 10, 11 et 12 juillet 2020 à Bamako et dans d’autres localités du pays. Les jeunes du M5 se sont engagés à rester mobilisés et déterminés pour donner suite aux aspirations profondes et légitimes pour lesquelles plusieurs de leurs frères et sœurs ont lutté et sont tombés de manière héroïque.



La JM5-RFP réitère son soutien indéfectible au gouvernement en général et au département de la Justice en particulier, pour leur engagement dans la mise en œuvre d’une Transition de rupture pour ne dire de « refondation construite autour de trois piliers prioritaires : sécurité, politique et social».



Fidèle à ses engagements, la jeunesse du M5-RFP indique que la priorité des priorités reste en général la lutte contre la corruption et l’impunité et en particulier la justice pour les martyrs du M5-RFP. « Notre constat est que les plus hautes autorités sont animées d’une ferme volonté à mettre fin à la corruption et à l’impunité», se réjouissent les animateurs du point de presse.



La JM5-RFP rappelle au gouvernement que l’élément déclencheur de la lutte héroïque du Mouvement est la précarité sociale qui tire elle-même son origine de la corruption et de l’impunité.



Les jeunes ont promis de s’impliquer activement dans la mobilisation pour le prochain rassemblement annoncé par le comité exécutif du M5-RFP.







Aboubacar TRAORÉ