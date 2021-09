Youssou Togola chef de Dan na Ambassagou à propos des conflits au centre: « Nous n’avons pas confiance aux militaires car ils libèrent les djihadistes que nous avons capturés et leur avons livrés » - abamako.com

Youssou Togola chef de Dan na Ambassagou à propos des conflits au centre: « Nous n'avons pas confiance aux militaires car ils libèrent les djihadistes que nous avons capturés et leur avons livrés » Publié le lundi 13 septembre 2021 | Nouvel Horizon

Chef de la milice Dan na Ambassagou, Youssou Togola a réagi à la réconciliation entre les militaires maliens et les chasseurs traditionnels Donso. Dans une sortie vidéo, le chef de la milice Dogon a salué l’initiative avant d’interpeller les autorités.



Trois minutes cinquante-quatre seconde (3mn 54 s), c’est la durée de la vidéo dans laquelle Youssouf Toloba, le chef de la milice Donso Dan na Ambassagou, s’est exprimé sur la réconciliation organisée par les autorités , entre les militaires et les donsos.



Tenue à Ségou comme annoncé dans nos précédentes parutions, cette rencontre visait à baisser les tensions entre les militaires maliens et les donsos suite à leur affrontement dans la zone de Bewani, à Ségou. Pour Youssouf Toloba, cette initiative est salutaire car permet de rétablir un climat de confiance entre donsos et les militaires.



DEMBA KONTE – NOUVEL HORIZON