Rencontre d'échanges entre le premier ministre et le corps diplomatique :les tractations de Choguel K Maiga avec à la communauté internationale pour proroger la transition Publié le lundi 13 septembre 2021 | Nouvel Horizon

© aBamako.com par MS

Le Premier ministre, Choguel Maïga rencontre les ambassadeurs

Bamako le 9 septembre 2021. Le Premier ministre, Choguel Kokalla Maïga, a échangé, ce jeudi, avec les membre du Corps diplomatique accrédité au Mali au Centre international de conférence de Bamako (CICB) Tweet

Pour la premier fois depuis sa nomination à la primature, le premier ministre Choguel Kokalla Maïga a rencontré le corps diplomatique et consulaire accrédités au Mali, le Jeudi 09 Septembre dernier.



Selon le communiqué officiel de la primature, le but de cette rencontre était d’informer les diplomates de l’adoption du Plan d’Action du Gouvernement (PAG), annoncer la tenue prochaine des Assises Nationales de la Refondation et solliciter l’accompagnement et le soutien technique, matériel et financier des pays amis du Mali pour la réussite de la Transition. Selon nos informations, la raison est tout autre.



En effet, cette rencontre qui intervient deux jours après la fin de la visite de la mission de la CEDEAO au Mali a ton son sens. Il semblerait qu’après avoir développé les différents points pour une prolongation de la transition au médiateur, le premier Ministre s’attaque à un autre front qui est la communauté internationale dont il tente d’avoir le quitus pour la prolongation. C’est du moins ce qui ressort de cette rencontre ou Choguel K Maïga a clairement exposé aux diplomates « pourquoi selon lui, la transition doit être prolongée » annonce en substance l’Ambassade de Belgique au Mali à travers sa page officielle.



Alors qu’il avait déclaré devant la classe politique le 27 Aout dernier que « personne , ni le président, ni le premier ministre n’ont parlé de prolonger la durée de la transition », Choguel K Maïga semble vouloir jouer sur les deux bords. D’une part pour ne pas embraser le climat social et politique déjà tendu et d’autre part pour se faire valoir (…)







AWA CHOUAIDOU TRAORE – NOUVEL HORIZON