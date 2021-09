Fait insolite à Ségou: Deux associations religieuses ont tenu une cérémonie de malédiction contre les «ennemis» du Mali - abamako.com

A ségou, deux (02) Associations des religieux ont organisé, le samedi 11 Septembre dernier, une cérémonie de malédiction contre les «ennemis» du Mali.



Dans une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux, l’on aperçoit une cérémonie religieuse en pleine brousse dans la localité de Dialabougou située non loin de la ville de Ségou.



Joint au téléphone par nos soins, M. Mintha, un des organisateurs de ladite cérémonie a confirmé l’information.



Initiée par l’Association Wahaada et le Mouvement Mali-Kelenya, cette cérémonie vise à supplier Dieu afin de maudire tous les « ennemis » du Mali, la France et ses soutiens internes et externes en l’occurrence.



DEMBA KONTE – NOUVEL HORIZON