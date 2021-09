Mort d’Adnan Abou Walid al-Sahraoui et anéantissement de toute la chaine de commandement de DAESH au Sahel: La France est-elle réellement sure de son coup 24 après les faits? - abamako.com

Mort d'Adnan Abou Walid al-Sahraoui et anéantissement de toute la chaine de commandement de DAESH au Sahel: La France est-elle réellement sure de son coup 24 après les faits? Publié le vendredi 17 septembre 2021 | Nouvel Horizon

C’était dans la nuit du mercredi à Jeudi 16 Septembre 2021 que le président Français Emanuel Macron a annoncé la mort du chef djihadiste du groupe État islamique au Grand Sahara (EIGS), Adnan Abou Walid al-Sahraoui. Cette annonce faut-il le rappeler, intervient dans un contexte particulier où les discussions contre un éventuel déploiement des soldats issus de la société russe Wagner continuent de faire rage tant au sein des autorités françaises que ses alliés occidentaux comme l’Allemagne. Toutefois, l’on serait tenté de nous interroger sur la véracité des faits relatifs à la mort du numéro un de l’EIGS car bien avant lui, d’autres chefs terroristes vivants avaient été annoncés morts par la France.



Pour le Président Français, « il s’agit d’un nouveau succès majeur dans le combat que nous menons contre les groupes terroristes au Sahel ».



Par conséquent, Emanuel Macron invitera ses alliées à ne pas baisser la garde contre les terroristes, « avec nos partenaires africains, européens et américains, nous poursuivrons ce combat ». Cette sortie du Président est purement politique d’autant plus la mort de Adnan Abou Walid al-Sahraoui n’est pas une information nouvelle, car plusieurs sources avaient fait cas de cela il y a plusieurs semaines déjà . Les sources avaient précisées que le chef djihadistes avait été abattu entre la localité de Ménaka et la (…)





MAHAMANE TOURE – NOUVEL HORIZON