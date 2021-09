Message du Secrétaire général de l’ONU à l’occasion de la Journée internationale de la paix - abamako.com

Publié le mardi 21 septembre 2021

© Autre presse par DR

António Guterres

António Guterres, Secrétaire général de l`ONU Tweet

21 septembre 2021: Cette année, la Journée internationale de la paix intervient à un moment de crise pour l’humanité.

La pandémie de COVID-19 a plongé notre monde dans le chaos.

Les conflits deviennent incontrôlables.

L’urgence climatique s’aggrave.

Les inégalités se creusent et la pauvreté empire.

Et la méfiance et la division éloignent les gens les uns des autres à un moment où la solidarité et

la collaboration sont plus nécessaires que jamais.

En tant que famille humaine, nous sommes face à un choix difficile :

La paix ou le péril perpétuel.

Nous devons choisir la paix.

C’est pourquoi j’appelle au cessez-le-feu pendant 24 heures aujourd’hui.

En agissant chaque jour dans la solidarité pour une paix viable et durable, nous pouvons

surmonter les problèmes qui se posent à nous.

Nous avons besoin de la paix pour acheminer de toute urgence des vaccins et des traitements

vitaux contre la COVID-19.

Nous avons besoin de la paix pour nous relever de la pandémie et reconstruire les systèmes et les

vies qui ont volé en éclats.



Nous avons besoin de la paix pour rétablir l’équilibre et réduire les inégalités.

Nous avons besoin de la paix pour renouveler la confiance des uns envers les autres – et la foi

dans les faits et la science.

Et nous devons faire la paix avec la nature – pour guérir notre planète, bâtir une économie verte

et atteindre nos objectifs de zéro émission nette.

La paix n’est pas un rêve naïf.



C’est une lueur dans l’obscurité, qui nous guide sur l’unique chemin qui nous conduira à un

avenir meilleur pour l’humanité.

Avançons sur la voie de la paix comme si nos vies en dépendaient.

Parce qu’elles en dépendent bel et bien.



Je vous remercie.