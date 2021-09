ONU: Félix Tshisekedi demande une meilleure représentation de l’Afrique au Conseil de sécurité - abamako.com

ONU: Félix Tshisekedi demande une meilleure représentation de l'Afrique au Conseil de sécurité Publié le mardi 21 septembre 2021 | RFI

Le président congolais Félix Tshisekedi

Le président congolais, également président en exercice de l'Union africaine, a été le premier chef d'État africain à s'exprimer à la tribune de l'ONU lors de la 76e Assemblée générale de l'organisation qui s'est ouverte ce mardi. Il a formulé une série de doléances au nom du continent.



À la tribune ce mardi, le président congolais Félix Tshisekedi, également président en exercice de l'Union africaine, s'est fait le porte-parole de l'Afrique en réaffirmant la demande d'une meilleure représentation du continent africain au Conseil de sécurité de l'ONU.



Il s'agit d'une question d'efficacité de l'ONU et d'une justice à rendre à un continent, mieux à un pan entier de l'humanité.



Le président congolais a ainsi demandé à ce que deux pays africains supplémentaires siègent au Conseil dans la catégorie des membres non permanents, et que deux autres pays africains puissent siéger au Conseil de sécurité en tant que membres permanents disposant d'un droit de veto.