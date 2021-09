Fête de l’indépendance du Mali: Assimi Goïta fait le bilan et évite les sujets polémiques - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Fête de l’indépendance du Mali: Assimi Goïta fait le bilan et évite les sujets polémiques Publié le jeudi 23 septembre 2021 | RFI

© aBamako.com par A. S

Rencontre entre le président de la Transition et le Conseil supérieur de la magistrature

Bamako, le 14 septembre 2021: le président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, a rencontré le Conseil supérieur de la magistrature à Koulouba Tweet

Le Mali célèbre ce mercredi son indépendance, proclamée il y a 61 ans par Modibo Keïta, son premier président. Mardi soir, à cette occasion, le colonel Assimi Goïta s’est adressé aux Maliens sur les ondes de l’ORTM, la télévision d’État. Cependant, il est resté plus que sobre sur les deux grands dossiers qui agitent le pays : la date des futures élections et la polémique autour d’une possible signature d’un accord avec le groupe Wagner, société privée russe de sécurité.



Validation de la charte de Transition, installation du CNT, deuxième coup du 24 mai pour « rectifier » la trajectoire de la Transition, présentation du plan d’action gouvernementale de l’actuel Premier ministre Choguel Maïga : le discours du président de la Transition est avant tout un bilan d’étape en forme de satisfecit des actes posés depuis le coup d’État du 18 août 2020.



Sur le plan sécuritaire, le colonel Assimi Goïta se félicite notamment de l’acquisition d’aéronefs et de véhicules terrestres pour l’armée, ainsi que d’une nouvelle politique « volontariste » de recrutement et de l’ouverture prochaine d’une école de guerre.