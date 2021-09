Le colonel Assimi Goïta Président de la Transition après le défilé militaire à Kati, hier « Le Mali traverse des moments difficiles… » - abamako.com

Le colonel Assimi Goïta Président de la Transition après le défilé militaire à Kati, hier « Le Mali traverse des moments difficiles… » Publié le jeudi 23 septembre 2021 | Nouvel Horizon

© aBamako.com par AS

Célébration du 61ème anniversaire de l`indépendance du Mali

Bamako, le 22 septembre 2021. Le Chef de l`État, le Colonel Assimi Goita, Président de la Transition, a assisté au défilé militaire à la place d`armes de Kati Tweet





22 Septembre 1960- 22 Septembre 2021, sous la présidence du Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Colonel Assimi Goïta, le peuple malien entier a célébré hier, mercredi 22 septembre 2021, le 61ème anniversaire de l’accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale.



C’est dans un contexte exceptionnel que notre pays a célébré cet Anniversaire. En plus du contexte sécuritaire et économique difficiles, le pays est géré par une Transition. Malgré tout, les autorités ne sont pas restées les bras croisés. Elles ont tenu à célébrer cette fête de façon modeste. Dans ce cadre, dans la nuit du mardi 21 au mercredi 22 septembre 2021, le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Colonel Assimi Goïta s’est adressé à la Nation toute entière. Hier mercredi 22 septembre 2021, dans la matinée, le Chef de l’Etat était au Monument de l’Indépendance pour le dépôt de la (…)







TOUGOUNA A. TRAORE – NOUVEL HORIZON