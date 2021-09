Situation sécuritaire préoccupante au Mali et au Sahel: des échanges Francs et directs entre les Abdoulaye Diop et ean-Yves Le Drian - abamako.com

Publié le jeudi 23 septembre 2021

En vue de faire sortir notre pays du gouffre, le ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, M. Abdoulaye Diop est sur tous les fronts. Dans cette dynamique, le 21 septembre 2021, à New York, il a rencontré le ministre des Affaires Européennes et Etrangères de la République Française, M. Jean-Yves Le Drian. C’était en marge du débat général de la 76ème session de l’Assemblée Générale des Nations Unies.



Sans conteste, l’insécurité fait tache d’huile au Sahel. Cette insécurité grandissante qui ne dit pas son nom menace de s’étendre aux pays du Golfe de Guinée. Selon les données, le terrorisme a entraîné la formation de milices d’autodéfense communautaires et créé des friches sécuritaires dans tout le Sahel. Si le Sahel est sérieusement affecté par cette situation d’insécurité, il est important de préciser que la situation actuelle au Mali est marquée par la persistance de l’insécurité dans le nord et le centre du pays et la menace d’attentats terroristes affectant d’autres régions. Il ressort des données (…)



TOUGOUNA A. TRAORE – NOUVEL HORIZON