30 ème anniversaire de l’ANACMA: Les Dozos réitèrent leur engagement dans la stabilisation et la promotion de la cohésion sociale au Mali - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société 30 ème anniversaire de l’ANACMA: Les Dozos réitèrent leur engagement dans la stabilisation et la promotion de la cohésion sociale au Mali Publié le jeudi 23 septembre 2021 | Nouvel Horizon

© aBamako.com par Momo

2ème édition du festival de Kirina

Bamako, le 09 avril 2016 la 2ème édition festival de Kirina a été lancé Tweet





Ce mardi 21 septembre 2021, à l’hôtel Radisson Blue, en présence du ministre des Affaires religieuses, du Culte et des Coutumes, l’Association nationale des chasseurs du Mali (ANACMA) avait donné rendez-vous à ses membres pour une conférence-débat sur « la place et le rôle de cette confrérie traditionnelle dans la société malienne en mutation ».









Le Ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, s’est réjoui de l’honneur à lui faite de présider cette cérémonie. Il a aussitôt souligné la pertinence du thème choisi pour cette conférence-débat, à savoir : « Le rôle et la place des Donso dans la stabilisation du Mali, la promotion de la cohésion sociale et l’unicité des confréries Donso ».



Le Ministre KONE est resté convaincu, « C’est une démarche qui est de nature à favoriser le rapprochement qui (…)



ALPHAGALO



Source : NOUVEL HORIZON