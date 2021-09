Afrobasket féminin: Nigeria-Sénégal et Cameroun-Mali affiches des demi-finales - abamako.com

Afrobasket féminin: Nigeria-Sénégal et Cameroun-Mali affiches des demi-finales
Publié le vendredi 24 septembre 2021 | RFI

La logique a été respectée lors des quarts de finale de l’Afrobasket ce jeudi 23 septembre. Les Sénégalaises et les Nigérianes se sont promenées devant le Mozambique (74-46) et la Côte d’Ivoire (72-56), le Cameroun a eu plus de mal face à l’Égypte (67-61) au moment où le Mali écartait l’Angola (74-53) . Les demi-finales se jouent ce vendredi.



C’était le carré d’as attendu. Le podium des deux dernières Afrobasket (Nigeria, Sénégal, Mali) et le pays organisateur (Cameroun). Des demi-finales qui s’annoncent explosives surtout celle opposant le Nigeria au Sénégal; une finale avant l’heure. Les Lionnes ont un véritable contentieux à vider face aux D’Tigress double détentrices de la Coupe en battant deux fois de suite en finale le…Sénégal.