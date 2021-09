Le Mali crée son école de guerre - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Le Mali crée son école de guerre Publié le vendredi 24 septembre 2021 | RFI

© aBamako.com par AS

Remise d`équipements militaires aux FAMA à Kati

Bamako, le 26 Novembre 2020. Le gouvernement ,à travers le ministère de la Défense, a procédé à la remise d`équipements militaires aux FAMA au cours d`une cérémonie, ce jeudi, au Camp Soundiata Keita de Kati. Tweet

Au Mali, le Conseil national de transition (CNT) a adopté, jeudi 23 septembre, le projet de loi portant création d’une école de guerre. Le CNT, qui a valeur d’Assemblée législative pendant la période de transition, a voté la création de cette école voulue par les nouvelles autorités et qui a pour vocation de renforcer l’arsenal sécuritaire national, notamment la formation des futurs cadres de l’armée malienne.



L’EGM, École de guerre du Mali, devra « assurer une formation de haut niveau aux officiers supérieurs des forces de défense et de sécurité » – armée, police, gendarmerie – mais aussi à certains cadres civils. Elle sera également un lieu de recherche sur les stratégies de défense et de sécurité, en collaboration avec le milieu universitaire.



Les officiers qui en sortiront ont vocation à occuper les plus hauts postes d’un état-major, au sein de l’armée malienne, bien sûr, mais également dans les opérations internationales comme les missions onusiennes de maintien de la paix.