Microfinances au Mali : Kafo Jiginew va jouir d'une ligne de refinancement de la BOAD Publié le vendredi 24 septembre 2021

Une enveloppe de 3,5 milliards FCFA ; telle est la valeur de la dernière ligne de refinancement en date, la troisième du genre de la BOAD au profit de Kafo Jiginew, la plus importante institution de services financiers de proximité dans notre pays. Cet appui devrait contribuer à l’électrification par le solaire.



Réuni en conseil d’administration le mardi 21 septembre dernier, la BOAD a approuvé une nouvelle ligne de refinancement de 3,5 milliards FCFA en faveur de l’Union des caisses mutuelles Kafo Jiginew.

Cette nouvelle facilité est la troisième ligne de refinancement mise en place par l’institution au profit de Kafo Jiginew (union de greniers, en bambara), première structure de microfinance dans notre pays.

Le concours financier devrait servir à cette structure créée en 1987 de soutenir les ménages, les micros et petites entreprises, les écoles et centres de santé dans l’acquisition d’équipements d’électrification solaire hors réseaux, précise la Banque basée à Lomé.



