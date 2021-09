Présidentielle prochaine: Tapo, président du MORENA serait-il candidat aux présidentielles? - abamako.com

Présidentielle prochaine: Tapo, président du MORENA serait-il candidat aux présidentielles? Publié le samedi 25 septembre 2021 | Le Combat

© aBamako.com par AS

Réunion du Conseil Supérieur de la Magistrature à Koulouba

Bamako, le 31 Juillet 2020 s`est tenue à Koulouba une réunion du Conseil Supérieur de la Magistrature. Photo: Me Kassoum TAPO. Tweet

Depuis certains moments, le MORENA est devenu une force politique grâce à sa capacité de mobilisation. Aussi, il commence à bien s’implanter dans le pays. Après l’étape de Mopti, ce 25, il sera à Sikasso pour la mise en place de son bureau politique.









Aujourd’hui, il est difficile de parler des mouvements politiques au Mali sans mentionner le MORENA. Créé il n’y a pas un an, ce mouvement politique rivalise déjà avec les vieux partis politiques du pays. De vocation centriste, il est aujourd’hui implanté à Bamako, Mopti et le sera à Sikasso dans deux jours, le 25 septembre. Ses activistes politiques sont moins visibles à Bamako du fait que Bamako est un terrain tout autre en politique, mais, une fois que l’on se rend dans les régions du pays, la présence du mouvement ne se discute pas, il mène couramment ses activités. Maintenant que le pays se prépare à vivre la fin de la transition, son président va-t-il être candidat ? Telle est la question que beaucoup se posent.



Ancien Bâtonnier, Me Kassoum Tapo a été ministre de la Justice au Mali, président de la Ceni, itinéraires qui font de lui un vrai initié de la chose politique. Mais certains pensent qu’il est un peu tôt de parler de sa candidature aux élections prochaines, la présidentielle notamment. Surtout que ses antécédents ne le mettent pas en bonne position, du fait que bon nombre des Maliens ne l’apprécient pas. En tout cas, les élections prochaines au Mali seront décisives pour l’avenir du pays. Plusieurs politiques sont disqualifiés d’avance par certains électeurs, mais le doute reste de mise en matière de vote au Mali.



On y reviendra



Source : lecombat