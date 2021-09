Gestion de la crise : Le mouvement enseignants progressistes et réformistes (EPR) marque son opposition à la stratégie de lutte de la synergie des syndicats - abamako.com

News Société Article Société Gestion de la crise : Le mouvement enseignants progressistes et réformistes (EPR) marque son opposition à la stratégie de lutte de la synergie des syndicats Publié le lundi 27 septembre 2021 | Nouvel Horizon

Les enseignants du Mali ont marché ont marché le jeudi 13 Février 2020 pour exiger la prise en compte de leurs doléances.





C’est à travers une correspondance que le mouvement enseignants progressistes et réformistes (EPR) s’est adressé au secrétaire général de la synergie des syndicats signataires du 15 octobre 2016 pour lui faire part de certaines de ses divergences. « Après une longue période de silence, nous venons ouvertement manifester notre divergence de vue, de vision et d’approche par rapport à la crise scolaire en cours dont nous sommes acteurs ».



L’EPR affirme qu’il se réjouit des années passées dans le militantisme pendant lesquelles il a noté « une bonne compagnie et une ferme détermination dans nos syndicats respectifs même si la crise scolaire en cours commence à avoir raison de nos collaborations ».



Saluant les (..)





MAHAMANE TOURE – NOUVEL HORIZON