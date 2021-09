Coopération militaire: Les mercenaires russes aux portes du Mali - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Coopération militaire: Les mercenaires russes aux portes du Mali Publié le lundi 27 septembre 2021 | Nouvel Horizon

Tweet

En marge de l’assemblée générale de l’organisation des Nations Unies (ONU) tenue aux Etats-Unis, du 21 au 27 septembre dernier, les ministres des affaires étrangères et de la coopération internationale du mali, SEM Abdoulaye Diop et de la Russie, Sergey V. Lavrov ont eu des échanges. A la fin de la rencontre, les deux diplomates ont réitéré leur volonté de renforcer le partenariat entre la Russie et le Mali, notamment dans les domaines de la défense et de sécurité du développement économique et social.



LE MALI ET LA SOCIETE RUSSE WAGNER EN POURPARLERS



L’information a (..)

DEMBA KONTE – NOUVEL HORIZON