Meeting de soutien à Assimi et ses hommes à NIONO: Les adeptes du cheikh chérif M'bouillé, prônent la prorogation de la transition pour trois ans
Publié le lundi 27 septembre 2021 | Nouvel Horizon

Ce samedi, 25 septembre 2021 les rues de Niono étaient bondées d’hommes et femmes qui manifestaient pour une prolongation de la durée de la transition.



Cette sortie était , une fois de plus, initiée par les proches du chérif de Nioro et deux grands syndicats notamment , le syndicat national des exploitants agricoles du Mali (SYNEXPAM) et le syndicat des paysans du mali (SYNPAM).



Plusieurs militants du parti MPR de Dr Choguel Kokalla Maïga présidé par maitre Almahamadou Issoufi Maïga à Niono, et les responsables du M5-RFP Ségou étaient egalement présents.



Depuis l’arrivée des militaires au Pouvoir, cheikh chérif M’bouillé, le très influent, n’a pas caché son soutien indéfectible aux autorités de la transition et a la prolongation que ces dernières réclament. Selon lui, tant que le Mali aura besoin de stabilité, il ne (…)





ALPHAGALO – NOUVEL HORIZON