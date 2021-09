Économies : La première Journée nationale des finances et de la comptabilité se tiendra du 14 au 15 octobre à Sikasso - abamako.com

Économies : La première Journée nationale des finances et de la comptabilité se tiendra du 14 au 15 octobre à Sikasso
Publié le lundi 27 septembre 2021

Michael Tra bi gérant de challenge Bamako était face aux hommes de média pour annoncer la tenue prochaine de la 1 édition de la Journée nationale des finances et de la comptabilité à sikasso.

Michael Tra bi gérant de challenge Bamako était face aux hommes de média ce lundi 27 août 2021 pour annoncer la tenue prochaine de la 1 édition de la Journée nationale des finances et de la comptabilité à sikasso du 14 octobre au 15 octobre 2021. Le thème de cette première édition est '' la résilience de l'entreprise, quels opérationnels et financiers''



Cette première édition de la Journée nationale des finances et de la comptabilité, organisée par RHMAG un produit de challenge Bamako, sera une plate forme d'échange et partage entre les professionnels des finances. 50 participants sont attendus à cet événement et s'articulera autour d'une vision managériale, de renforcement de capacités de leadership et de technicité.



Selon les organisateurs, cette Journée nationale des finances et de la comptabilité est dédiée aux professionnels du métier des finances. ''

Avoir des cadres performants dans l'administration malienne est bénéfique pour l'économie malienne.'', a affirmé Michael Tra bi gérant de challenge Bamako.



Cette rencontre verra la tenue d'une conférence, d'un panel par des experts et un dîner Gala. Le frais de participation varie entre 300 à 500 milles.



S.M