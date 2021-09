La MINUSMA renforce ses efforts de lutte contre l’insécurité au Centre du Mali - abamako.com

la MINUSMA accompagne la commune de Ouatagouna accompagnée dans la région de Gao

Au lendemain des attaques meurtrières contre les habitants de la Commune rurale de Ouatagouna le 8 août 2021, le contingent Britannique de la MINUSMA s’est rapidement déployé sur les lieux pour venir au secours des communautés victimes de cette tragédie. Tweet

Bamako, le 28 septembre 2021 - La MINUSMA réitère sa préoccupation face à la situation sécuritaire dans le Centre du Mali, marquée notamment par la multiplication des attaques, y compris à travers des engins explosifs improvisés, visant des infrastructures vitales comme des ponts, des civils, ainsi que les Forces de défense et de sécurité maliennes.



« Je condamne fermement ces agissements criminels. Je réitère la solidarité de la MINUSMA avec le Mali et les populations éprouvées par l’insécurité », a déclaré le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies au Mali, M. El-Ghassim WANE.



Face à cette situation, la MINUSMA, en coordination étroite avec les autorités militaires maliennes, a réagi promptement, en déployant des Casques bleus dans le cadre de l'opération « BUFFALO ». L’objectif est d’aider à l’amélioration de la sécurité et au rétablissement de la libre circulation sur la Route nationale 15 (RN15),



C’est dans ce contexte que les soldats de la paix de la MINUSMA basés à Sévaré mènent, depuis le début du mois de septembre, des patrouilles régulières, accompagnées de l’établissement de points de contrôle, pour contribuer à la sécurisation des ponts et des usagers de cet important axe routier. Ces opérations terrestres sont renforcées périodiquement par des survols d’hélicoptères et de drones de surveillance.



En outre, la MINUSMA a fait effectuer par ses ingénieurs militaires une évaluation de l’état des ponts qui ont été sabotés. Celle-ci a permis de préciser les travaux à réaliser en vue de la réparation de ces infrastructures vitales.



La MINUSMA continuera d’appuyer le Gouvernement du Mali dans la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires, afin de protéger les populations et de rétablir la sécurité dans la zone.



Contact:



Olivier Salgado



Porte-parole



MINUSMA



Mobile : +223 94 95 03 02



Courriel : salgado@un.org



Twitter : @olivier_salgado