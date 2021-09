Visite de travail et d’amitié : Le DG de l’ANPE Mali sollicite l’accompagnement de l’Agence Emploi Jeunes dans les programmes de l’Association Africaine des Services d’Emploi Public (AASEP) - abamako.com

Visite de travail et d'amitié : Le DG de l'ANPE Mali sollicite l'accompagnement de l'Agence Emploi Jeunes dans les programmes de l'Association Africaine des Services d'Emploi Public (AASEP) Publié le mardi 28 septembre 2021

© Autre presse par DR

Visite de travail et d`amitié : Le DG de l`ANPE Mali

Une rencontre d’échanges et de partage d’expérience s’est tenue, ce jeudi 23 septembre 2021 à la salle de conférence de l’Agence Emploi Jeunes au Plateau, entre le Comité Directeur de l’Agence Emploi Jeunes, conduit par son Administrateur Monsieur Jean Louis Kouadio et le Président de l’Association Africaine des Services d’Emploi Public (AASEP), Monsieur Ibrahim Ag Nock, par ailleurs Directeur Général de l’Agence Nationale Pour l’Emploi (ANPE Mali). Cette rencontre s’inscrit dans la démarche de l’AASEP visant à requérir le soutien de la Côte d’Ivoire à toutes ses initiatives.



Présent en Abidjan dans le cadre des activités de l’Association Africaine des Services d’Emploi Public (AASEP), dont son pays le Mali assure la présidence depuis 2018, Monsieur Ibrahim Ag Nock, Directeur Général de l’ANPE Mali, s’est rendu dans les locaux de l’Agence Emploi Jeunes pour partager sa vision relative à la bonne marche des Services Publics Emploi (SPE) africains. L’enjeu de cette mission, selon lui, porte sur l’implication et le soutien de la Côte d’Ivoire, à travers l’Agence Emploi Jeunes, au projet dénommé Boulevard Africain d’Intermédiation (BAI), élaboré à Bamako en 2019 dans le cadre du plan triennal. Ce projet vise à mutualiser les bases de données des différents services publics d’emploi en termes de création d’emploi et de lutte contre le chômage par la mise en place d’outils devant servir au suivi dynamique des offres et des demandes d’emploi. « La Côte d’Ivoire étant le poumon de l’Afrique de l’ouest, l’AASEP, que préside le Mali, ne peut que compter sur elle pour mener à bien ses différents programmes » a-t-il indiqué. Le président de l’AASEP a également émis sa volonté de mener un plaidoyer auprès de la Première Dame de Côte d’Ivoire, Madame Dominique Ouattara, en vue d’une plus grande implication du Réseau des Premières Dames d’Afrique dans la promotion d’emploi en partenariat avec les services publics d’emploi et l’AASEP.



Indépendamment de l’AASEP, Monsieur Ibrahim Ag Enok, Directeur Général de l’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE-MALI), a sollicité une convention de partenariat entre l’Agence Emploi Jeunes de Côte d’Ivoire et sa structure pour permettre aux deux entités d’avoir un plan d’actions conjoint, d’internaliser leurs approches sur la question de l’emploi des jeunes, de faciliter l’atteinte de certains résultats et de renforcer les compétences sur certains modules dont les relations avec les entreprises, les nouveaux types d’entreprises, les relations avec les demandeurs d’emploi et les nouveaux types de demandeurs d’emploi, le statut et le rôle du conseiller emploi. « Nous devons travailler à renforcer les capacités de nos conseillers emploi parce que ce sont eux qui sont l’interface direct avec les demandeurs d’emploi » a-t-il suggéré.



L’Administrateur de l’Agence Emploi Jeunes, Monsieur Jean Louis Kouadio, quant à lui, s’est dit honoré de cette visite et a rassuré son hôte quant à la question de la convention de partenariat. Il a rappelé que le Ministre Mamadou Touré, président du conseil d’orientation de l’Agence Emploi Jeunes, soutien toutes les opportunités de partenariats qui visent à résorber le chômage en Côte d’Ivoire et également les initiatives qui permettent l’employabilité et le plein emploi des jeunes dans nos différentes régions. Monsieur l’Administrateur a montré tout son intérêt pour la question du renforcement des capacités des conseillers emploi et la mutualisation des efforts pour pouvoir accompagner durablement la question de l’emploi des jeunes en Afrique et particulièrement dans nos pays respectifs. « Je pense qu’ils se conjuguent dans nos services respectifs des efforts à mutualiser pour que nos services publics de l’emploi soient performants » a-t-il souligné. Il a, au nom du Ministre Mamadou Touré, transmis au Président de l’AASEP le soutien de la Côte d’Ivoire à toutes les initiatives de l’association.



Notons, par ailleurs, que cette visite a été l’occasion pour Monsieur Ibrahim Ag Enok d’informer le comité directeur de l’Agence Emploi Jeunes de la volonté du Mali de rempiler pour un autre mandat de 3 ans dans les instances de l’Association Mondiale des Services Publics de l’Emploi (AMSPE), dont il assure actuellement la vice-présidence, dans le cadre du 12ème congrès mondial prévu pour novembre prochain à Tallin (Estonie, dans la Région Europe).