Mamadou Kadjoke, président du parti ''APM Maliko'' : '' les sanctions de la CEDEAO sont illégitimes et illégales'' Publié le samedi 29 janvier 2022 | aBamako.com

© aBamako.com par MS

Cérémonie d`ouverture des travaux de la deuxième conférence nationale du parti APM Maliko

Bamako, le 29 janvier 2022. Le parti APM Maliko a organisé sa deuxième conférence nationale à la Maison des Aînés, ce samedi. La situation socio-politiquue du moment, avec les sanctions imposées par la CEDEAO au Mali, était au menu. Tweet

Le parti Alliance pour le Mali a organisé, ce samedi 29 janvier 2022, sa deuxième Conférence nationale à la Maison des Aînés de Bamako. Plusieurs délégués des sections de l'intérieur et de l'extérieur ont pris part à cette deuxième conférence.

La Conférence s'est penchée sur les activités du bureau national, le plan d'action et les résolutions et décisions du congrès, ainsi que la vie de la nation.



Dans son discours d'ouverture, le président de APM Maliko a fait le point de la situation de crise que traverse le Mali, notamment les sanctions qui frappent le pays. Pour lui, c'est au moment où le Mali est en passe de résoudre le défi sécuritaire avec la montée en puissance des forces armées et de sécurité, qu'il vient d'être frappé de plein fouet par des sanctions illégitimes, illégales et inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA. Des sanctions, qui, pour lui, sont. dirigées contre le peuple malien.

Pour issue favorable, le président du parti APM Maliko a invité la CEDEAO à prendre en compte les solutions impérieuses adaptées au contexte malien pour que cette Transition soit la derrière.



M.S