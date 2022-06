30ème anniversaire de l’Adema au pouvoir : L’heure d’un bilan glorieux dans la ruche - abamako.com

30ème anniversaire de l'Adema au pouvoir : L'heure d'un bilan glorieux dans la ruche Publié le jeudi 9 juin 2022 | Le 22 Septembre

© aBamako.com par AS

31è anniversaire du parti Adema-Pasj

Bamako, le 25 mai 2022. Le CICB a servi de cadre à la cérémonie marquant la célébration du 31è anniversaire du parti Alliance pour la Démocratie au Mali-Parti africain pour la solidarité et la Justice (Adema-Pasj). Tweet

Les militants de l’Adema PASJ ont célébré ce 8 juin le 30è anniversaire de leur accession au pouvoir. Pour eux, le temps passé par leur parti au pouvoir a été glorieux, car étant le premier parti politique malien à avoir exercé démocratiquement le pouvoir, après les évènements de Mars 1991. Une bonne occasion pour le parti de l’Abeille de rendre un vibrant hommage à Alpha Oumar Konaré, premier Président malien démocratiquement élu.



L’Adema estime que la célébration de ce 30ème anniversaire se fait dans une situation particulière, car le pays est confronté à une crise multidimensionnelle. Elle est l’occasion pour les militants de revisiter les temps de l’histoire du Mali, depuis les luttes héroïques, allant de l’avènement de la démocratie à nos jours.



Les militants de l’Adema estiment que ce 30è anniversaire est une opportunité pour remomerer les valeurs cardinales et ancestrales qui fondent notre nation. Ainsi, à travers cette célébration, l’Adema fait un devoir de mémoire pour un survol historique nécessaire des actions menées pour la mise en œuvre d’un projet de société. Cela permet de tirer les leçons en vue de consolider le vivre-ensemble entre les fils de la nation.



L’Adema place cette célébration dans le cadre d’une action patriotique qui participe à la construction de l’édifice national. Il a loué les efforts déployés par ses cadres, afin d’aboutir à ce résultat positif qui honore le parti.



Le parti de l’Abeille se réjouit d’avoir porté un projet de société aux Maliens qui a contribué au rayonnement de l’économie et de la vie socio- culturelle du pays. Il appelle les forces vives de la Nation à l’union sacrée, à ne pas se tromper de combat et à défendre les idéaux de Mars 1991, parmi lesquels l’effort, le travail bien fait, le respect de l’aîné et des parents, le respect du bien public, la solidarité et la justice.



Les Abeilles plaident pour la sauvegarde du régime républicain ainsi que de la démocratie pour l’instauration desquels notre peuple a consenti d’énormes sacrifices.



Par ailleurs, l’Adema a rendu un hommage aux Forces armées de défense et de sécurité et à toutes les victimes des barbaries des terroristes.



Seydou Diamoutené