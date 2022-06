Inclusion financière dans l’UEMOA: la Reine Maxima des Pays-Bas réitère son engagement à soutenir les efforts de la BCEAO - abamako.com

Inclusion financière dans l'UEMOA: la Reine Maxima des Pays-Bas réitère son engagement à soutenir les efforts de la BCEAO Publié le jeudi 16 juin 2022

La Reine Maxima des Pays-Bas reçue à la Banque Centrale des États de l`Afrique de l`Ouest

Dakar, le 16 juin 2022 - La Reine Maxima des Pays-Bas, Conseillère spéciale du Secrétaire général des Nations Unies en Finance inclusive pour le développement, a effectué, mercredi 15 juin 2022, une visite au siège de la BCEAO à Dakar. Tweet

Après la Côte d'Ivoire, la Reine Maxima des Pays-Bas, par ailleurs conseillère spéciale du Secrétaire général des Nations Unies, a effectué, mercredi 15 juin 2022, une visite de travail au siège de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), sis à l'avenue Abdoulaye Fadiga à Dakar, au Sénégal.



Après avoir été reçue par le Gouverneur par intérim, Mamadou Diop, la Reine Maxima des Pays-Bas a eu une séance de travail avec les responsables de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO).



La Conseillère spéciale du Secrétaire général des Nations Unies en Finance inclusive pour le développement a réaffirmé aux autorités de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest son engagement à soutenir les initiatives de l'institution émettrice en faveur de l'inclusion financière dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).



Avant de quitter le siège de la BCEAO, la Reine Maxima des Pays-bas a eu l'honneur de signer le Livre d'Or de la Banque Centrale. "Merci pour cette importante session d’échanges productifs dans le but de développer davantage l’inclusion financière dans la région", a notamment écrit la Conseillère spéciale du SG de l'ONU.



Sur le front de l'inclusion financière dans la zone UEMOA, la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) poursuit ses efforts engagés depuis 2016 avec la mise en place de la Stratégie régionale d'inclusion financière.



Dans l'Union, "les progrès en matière d'inclusion financière sont tirés par les paiements numériques, les politiques gouvernementales de digitalisation et le développement des services financiers de seconde génération via la téléphonie mobile".



La Stratégie régionale d’inclusion financière dans l’UEMOA a pour objectif principal d’assurer l’accès et l’utilisation d’une gamme diversifiée de produits et services financiers adaptés et à coûts abordables à 75 % de la population adulte.



Sous ce rapport, l'inclusion financière dans l'UEMOA s'est globalement améliorée en 2020, au regard de l'évolution des indicateurs regroupés autour de trois dimensions, à savoir "l'accès", "l'utilisation" et "l'accessibilité-prix", indiquait une note de la BCEAO datant de décembre 2021. Selon ce document, l'indice synthétique de l'inclusion financière, "s'est accru de près de 0,019 point entre 2019 et 2020 pour se situer à 0,520 sur une échelle comprise entre 0 et 1."



Makhtar C.