Hubert Artus : « L’Afrique représente l’avenir du football féminin » - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Hubert Artus : « L’Afrique représente l’avenir du football féminin » Publié le vendredi 1 juillet 2022 | TV5

Tweet

La Coupe d'Afrique des Nations féminine débute ce samedi au Maroc. Trois semaines durant, les douze meilleures équipes du continent vont croiser le fer pour la succession du Nigeria, tenant du titre et candidat à un nouveau sacre. Avec l'objectif d'atteindre les demi-finales, synonymes de qualification pour la Coupe du monde féminine 2023. Avant le coup d’envoi de cette treizième édition, entretien avec Hubert Artus, journaliste et auteur de « Girl Power – 150 ans de football au féminin » (éditions Calmann-Lévy).

Hubert Artus, vous évoquez dans votre livre la progression en cours du football féminin. L'Afrique est-elle en phase ou garde-t-elle un pied dedans, un pied dehors ?



La situation demeure très contrastée. Mais, un peu comme au Proche-Orient, le développement du football féminin est plus visible en Afrique car il y est plus accéléré. Cependant, sur ce continent partagé entre influences religieuses chrétienne et musulmane, les raisons du retard peuvent différer d’un pays ou d’une région à l’autre. L’Algérie, qui était alors un département français, avait vu le football féminin se développer sur son sol en même temps que dans l'Hexagone. La situation était différente au Maroc et en Tunisie.