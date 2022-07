CAN U20 : Les Aiglons enchaînent les matches amicaux - abamako.com

Le sélectionneur national des U20, Demba Traoré et ses joueurs continuent leur préparation, à travers les matches amicaux contre les équipes. Ainsi, après l’US Bougouba tenue en échec 1-1, les Aiglons viennent de battre, successivement les Communes IV (2-0), V (1-0) et II (3-2).









Au total, 30 joueurs ont été présélectionnés par le technicien Demba Traoré

Le technicien Demba Traoré annonce que les matches de préparation se poursuivront jusqu’à fin août, date départ de l’équipe de Bamako. «La phase de détection est terminée, nous sommes maintenant à celle de la mise en place du groupe. Cette étape sera marquée par des matches amicaux, Dieu merci, pour le moment, tout se déroule bien», se réjouit le sélectionneur national. «Les joueurs, souligne-t-il, montrent du sérieux dans le travail et sont concentrés sur le sujet. J’espère qu’ils continueront et donneront la qualification au peuple malien le soir du 10 septembre en Mauritanie». Le groupe de Demba Traoré est composé de 30 joueurs, issus des clubs locaux. À l’instar de son entraîneur, l’avant-centre Yirigué F. Sékongo assure que le stage de préparation se déroule normalement et que l’atmosphère est bon enfant au sein du groupe - «Le groupe est motivé, nous jouons les matches amicaux comme si c’étaient des finales, se félicite le joueur. Nous sommes déterminés à faire un bon tournoi et revenir avec la qualification au pays». Pour mémoire, le tournoi de qualification se déroulera du 28 août au 10 septembre à Nouakchott et regroupera huit pays. Il s'agit de la Mauritanie (pays hôte) du Sénégal, du Mali, du Liberia, du Cap-Vert, de la Sierre Leone, de la Guinée et de la Gambie. Les pays seront répartis en deux groupes de quatre et les deux premiers de chaque poule se qualifieront pour les demi-finales. Les deux tickets qualificatifs à la CAN, Égypte 2023 reviendront aux deux sélections qui se hisseront en finale.