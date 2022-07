Tournoi de montée en D1 :Deux fauteuils, neuf prétendants - abamako.com

Tournoi de montée en D1 :Deux fauteuils, neuf prétendants Publié le mercredi 6 juillet 2022

La compétition se disputera sur deux sites différents et seuls les premiers des poules décrocheront le précieux sésame de l’élite. L’honneur reviendra à Binga FC de représenter la Ligue du District de Bamako







C’est la première fois que l’équipe de Binga se qualifie au Tournoi de montée

On connaît désormais les noms des neuf équipes qualifiées pour le Tournoi de montée en première division. Il s’agit de Binga FC (Bamako), de la Renaissance de Kéniéba (Kayes), de l’AS Médine (Ségou), du Nianan (Koulikoro), de l’US Bougouni (Sikasso), d’Arsenal Talent Sport (Mopti) de l’Association sportive de Tombouctou (AST), du Sonni (Gao) et d’Elewidj (Kidal). Les neuf formations seront réparties en deux poules de cinq et quatre et s’affronteront dans deux villes qui doivent être désignées par la Fédération malienne de football (Femafoot). Le champion de la Ligue du District de Bamako, à savoir Binga FC a reçu son trophée le lundi 4 juillet au stade Mamadou Koné après sa victoire 3-2 face à l’ASCB au compte de la 15è et dernière journée du championnat. Les trois buts de Binga ont été marqués par Issa Diamouténé (25è min) et Siaka Diaby auteur d’un doublé aux 34è et 58è minutes. Drissa Traoré a marqué les deux buts de l’ASCB dans les arrêts de jeu (90è et 90è min+2). Binga FC s’est classé premier avec 40 points (+24), loin devant Africa Foot (30 points, +11) et le FC Diarra (26 points, +12). Le trophée de meilleur joueur du championnat a été décerné au keeper-capitaine de Binga FC, N’Golo Traoré, alors que l’attaquant du FC Diarra, Mery Traoré s’est adjugé le trophée de meilleur buteur (11 réalisations). «Je suis très content de ce trophée de meilleur joueur du championnat. Le fait d’être gardien de but donne encore plus de valeur à ce trophée que je dédie à mes coéquipiers et à l’ensemble de l’équipe. C’est la récompense d’un travail collectif. Je prie Dieu qu’il nous donne la chance de monter cette année en D1», a réagi N’Golo Traoré. Fan de l’attaquant norvégien Erling Haaland, le meilleur buteur du championnat a également exprimé sa joie, après avoir reçu son trophée. «Je suis très content de terminer la saison à la tête du classement des buteurs du championnat. Je remercie mes coéquipiers puisque c’est grâce à leur soutien que j’ai eu cette récompense. Je dédie ce trophée à mon entraîneur qui a fait beaucoup de choses pour moi. Je vais continuer à travailler pour atteindre mon objectif qui est d’avoir un jour un contrat à l’étranger pour bien profiter de mes talents», a dit Mery Traoré. Le président de la Ligue du District de Bamako qui a remis le trophée aux Communards de Binga, s’est réjoui du bon déroulement du championnat et a félicité toutes les équipes qui y ont participé. «Nous venons de terminer notre championnat en beauté. Ça été long mais comme on a coutume de le dire, tout est bien qui finit bien. La Ligue a atteint son objectif et la meilleure équipe a gagné, à savoir Binga FC. L’équipe a été sacrée avant même la fin du championnat», a déclaré Issa Sidibé, avant de se projeter vers le Tournoi de montée en D1.

«En général, les champions de notre Ligue se hissent en D1. Binga FC a toutes les cartes en main pour perpétuer cette tradition», a ajouté le premier responsable de l’instance dirigeante du football de la capitale. C’est la première fois que Binga FC, finaliste de l’édition 2021 de la Coupe du Mali (défaite 3-2 face au Stade malien), se qualifie pour le Tournoi de montée en D1.