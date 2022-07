Ménaka : la société civile marche pour dénoncer l’insécurité dans la région - abamako.com

Ménaka: la société civile marche pour dénoncer l`insécurité dans la région

La Coordination de la Société civile de Ménaka a organisé une marche pacifique? ce mardi 12 juillet 2022, pour dénoncer la situation sécuritaire, les massacres des civils et le silence de l’État et ses partenaires dans la région.



Selon les marcheurs, malgré les efforts consentis par l’Etat et ses partenaires, la région de Ménaka a connu la plus grave crise d’insécurité depuis le 8 mars entraînant morts d’hommes, déplacement des populations, et mettant en péril la vie des populations.



Dans sa doléances, la Coordination régionale de la société civile de Ménaka demande au gouvernement une cohabitation sincère pour l’apaisement des tensions; le départ du Gouverneur, du Directeur régional de l’EDM, de la SOMAGEP et du commandant des FAMA.

Elle a également exhorté le gouvernement, l’opinion nationale et internationale, à trouver une solution à l’insécurité aux manques d’eau et d’électricité.



M.S