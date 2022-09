Tournoi UFOA Zone A des U17: les Aigles cadets du Mali et les Lionceaux du Sénégal logés dans la poule B en compagnie du Cap vert - abamako.com

La Mauritanie accueillera du 1 au 10 Octobre 2022, le tournoi UFOA U17, comptant pour la qualification à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Le sélectionneur des Aigles cadets, Soumaila Coulibaly et ses poulains sont logés dans la poule B en compagnie des Lionceaux du Sénégal et du Cap vert.



La poule A est composée de la Mauritanie, pays hôte, de la Sierra Leone et du Libéria.



Cette compétition regroupe 6 pays repartis en deux poules de trois équipes et les deux premiers de chaque poule à l’issue des rencontres des phases de poules , en plus d’accéder à la finale du tournoi, valideront leurs tickets pour la phase finale de la prochaine coupe d’Afrique des Nations des Cadets.



