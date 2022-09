Semaine Nationale de la Réconciliation : la première édition va coûter 200 millions de francs Cfa à l’Etat - abamako.com

Semaine Nationale de la Réconciliation : la première édition va coûter 200 millions de francs Cfa à l'Etat Publié le mercredi 14 septembre 2022

© aBamako.com par MS

1 ème édition-Semaine de la réconciliation nationale / le ministre Ismaël Wague face à la presse : " c'est ensemble dans nos différences et par notre diversité que nous rebâtirons un Mali réconcilié"

Selon nos informations, l’Etat malien va débourser la coquette somme de 200 millions de FCFA pour l’organisation de la première édition de la semaine nationale de la réconciliation (Senare). Le jeu en vaut la chandelle quand on sait que l’objectif assigné à cette initiative qui s’ouvre ce 15 septembre pour s’achever une semaine plus tard, est louable et salutaire pour le pays.



Il s’agit de restaurer la paix, de renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble. La Senare vise aussi à assurer un meilleur ancrage des valeurs de réconciliation et de vivre ensemble ; à célébrer les idéaux de la cohabitation et de la cohésion sociale.



Les 200 millions de nos francs décaissés par l’Etat serviront selon le ministère en charge de l’organisation de l’événement, à la tenue des activités éducatives, socio-culturelles, artistiques, sportives et mémorielles. De façon concrète, la première des semaines du 15 au 21 septembre désormais érigées en semaine de préparation de chaque fête de l’indépendance de notre pays, sera consacrée à la sensibilisation des acteurs nationaux et internationaux sur le processus de la réconciliation et de la paix. La vulgarisation des instruments dédiés à la promotion du patriotisme, du civisme, de la paix et de la cohésion sociale.



ANDROUICHA