Gestion de la transition: Choguel réduit au silence - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Gestion de la transition: Choguel réduit au silence Publié le samedi 14 janvier 2023 | Le Soft

© aBamako.com par AS

Célébration de la 1ère édition de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée

Bamako, le 13 janvier 2022 , le Premier ministre a présidé la présentation d`une leçon spéciale sur la souveraineté dispensée au lycée Technique Tweet



Le virevoltant Choguel Kokalla Maiga n’est plus que l’ombre de lui-même. Depuis son retour du repos médical forcé pour reprendre ses fonctions à la tête du Gouvernement de Transition, le Premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga, est de moins en moins visible dans la gestion des affaires de l’Etat. Qu’est-ce qui explique ce silence de ce personnage jadis omniprésent ?







Déclaré fatigué puis remplacé par le ministre de l’Administration territoriale le colonel Abdoulaye Maïga, le docteur Choguel a depuis repris ses fonctions à travers un décret à la tête de la primature. Cependant, malgré son retour, son absence se fait sentir au sein du gouvernement ce qui a contraint plusieurs personnes à se poser des questions sur son réel pouvoir dans ce gouvernement de transition.



Le Premier ministre de Transition, Dr Choguel Kokalla Maïga est-il énergiquement et institutionnellement émoussé dans ses fonctions depuis son retour à la primature ? Des signaux le laissent entrevoir. En effet, avant son repos médical forcé, le chef du gouvernement dit de la rectification était très tranchant dans ses prises de positions. Il n’hésitait pas à remettre les uns et les autres à leurs places sous l’argument que le Mali n’avait de leçon à recevoir d’aucun pays, partenaire ou dirigeant. Celui qui ne manquait pas une occasion pour s’afficher en public semble s’éteindre à petit feu. Dernière activité à son actif, son déplacement pour la cérémonie d’investiture du Président du Brésil qui a vu l’arrivée de Lula au pouvoir.



Son remplaçant semble avoir conquis le cœur des Maliens depuis son discours prononcé à la tribune de l’ONU. Le colonel Maïga a-t-il fait de l’ombre au Premier Ministre ? Vraisemblablement oui, de surcroit avec son nouveau statut de ministre d’Etat. Celui qui était à la tête du mouvement de contestation (le M5 RFP) ayant conduit à la chute de l’ancien régime semble accepter son sort.



Néanmoins, les soutiens de l’actuel PM ne semblent pas baisser les mains. C’est le cas de Boubacar Coulibaly qui pense que CKM est la plaque tournante de la transition. « Sans lui, tout va s’effondrer comme un château de cartes. Si vous voyez qu’aujourd’hui que les militaires sont encore plébiscités, c’est bien à cause de lui. Il représente en quelque sorte, une sorte de pont entre le peuple et les militaires et son rôle est déterminant. C’est pourquoi le Président de la transition le colonel Assimi Goita n’a pas pu se séparer de lui », déclare-t-il.







Cependant, cet avis n’est pas partagé par LMK qui estime qu’il aurait tout bonnement laissé sa place au colonel Maïga qui serait mieux enclin à faire ce travail. « Je ne sais pas pourquoi il est revenu. Pour ma part, j’aurai aimé que le colonel Maïga continue cette belle aventure qu’il a commencée. Il a su dompter le cœur de tous les maliens et il est aussi éloquent que l’actuel premier ministre. Vous pouvez aisément remarquer que son pouvoir s’est considérablement affaibli en parlant de Choguel. Lorsqu’il est allé au Brésil, on a vu quelqu’un qui est fatigué, qui tient à peine debout. Alors dans son intérêt et pour préserver sa santé, il doit partir et se concentrer sur autre chose. On sait tous qu’il est un personnage important mais il a fait son temps et il doit laisser la jeunesse continuer », conclut notre interlocuteur.



De toute évidence, le chef de la primature continue le chemin avec ses homologues ministres en cette nouvelle année 2023 et rien ne semble indiquer qu’il lâchera.



Ahmadou Sékou Kanta



Le SOFT