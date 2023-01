Sortie de crise au Mali / le ministre Diop après sa rencontre avec le président algérien : ’’Le Mali demeure engagé pour maintenir le dialogue avec nos frères des mouvements qui sont au sein de nos institutions’’ - abamako.com

Sortie de crise au Mali / le ministre Diop après sa rencontre avec le président algérien : ''Le Mali demeure engagé pour maintenir le dialogue avec nos frères des mouvements qui sont au sein de nos institutions'' Publié le lundi 16 janvier 2023

Abdoulaye Diop, Le ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale

Sur instruction du président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération intercommunale et son homologue en charge de la Réconciliation au Mali ont été dépêchés en Algérie ce lundi 16 janvier 2022, où ils ont été reçus par le président de la République algérien.



Au sortie de cette audience avec le président algérien, le ministre Diop a exprimé l'engagement du Mali à maintenir le dialogue avec les frères des mouvements qui sont au sein des institutions de l'État avec lesquels il travaille au quotidien à pouvoir surmonter les quelques difficultés qui peuvent se présenter ici et là.



Les deux ministres ont également exprimé le souhait du gouvernement malien de voir l'Algérie fournir davantage d'efforts pour rapprocher toutes parties maliennes en vue d'en finir avec la crise.



Le chef de la diplomatie malienne a aussi salué le rôle fédérateur et modérateur que joue et peut jouer l'Algérie pour continuer à faire avancer le processus de paix. '' Le président Goïta nous a chargés de transmettre auprès du président Tebboune l'engagement du gouvernement et du peuple malien à continuer d'œuvrer pour la paix et à ramener l'entente entre le peuple malien afin de lui permettre de se consacrer aux tâches essentielles qui sont celles d'apporter le développement et la quiétude aux populations '', a déclaré le ministre Diop.

Auparavant, dimanche après midi, les deux émissaires, qui étaient porteurs d'un message d'engagement pour la paix et la stabilité au Mali, ont eu un entretien avec le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra.



