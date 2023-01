CHAN Algérie 2022: le Mali arrache 1 point in extremis lors de sa première sortie - abamako.com

Les Aigles locaux ont dȗ batailler dur pour arracher le point du match nul face à l’Angola lors de leur première sortie dans le groupe D du CHAN 2022 en cours en Algérie. Au terme d’un match âprement disputé ce lundi après-midi à Oran, les protégés du coach Nouhoum Diané sont parvenus à mettre les pendules à l’heure à 3 buts partout alors qu’ils avaient été menés à trois reprises, 1-0, 2-1 et 3-1.



En confiance, les Angolais sont les premiers à ouvrir le score par Depu à la 12e minute. Mais Hamidou Sinayoko va égaliser pour les Aigles A’ à la 23e, avant de se laisser dépasser trois minutes plus tard par un doublé de Depu (26e). 2-1, c’est le score à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, l’Angola surprend une nouvelle fois le Mali avec un troisième but de Deivi Miguel Vieira à la 72e minute.



Alors qu’on les croyait complètement dépassés et sur le point de s’incliner, les Aigles vont d’abord réduire le score à la 78e minute par Yoro Mamadou Diaby, avant d’égaliser à la 83e minute par Ousmane Coulibaly. 3-3, score final de cette rencontre qui a été sans nul doute l’une des plus animées depuis le début de la compétition.