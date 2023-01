Projet de nouvelle constitution au Mali: le Parti Nouvel Espoir pour le Mali (NEMA) est favorable à la tenue de la prochaine élection référendaire - abamako.com

Projet de nouvelle constitution au Mali: le Parti Nouvel Espoir pour le Mali (NEMA) est favorable à la tenue de la prochaine élection référendaire Publié le lundi 16 janvier 2023

Conférence de presse du parti NEMA

Bamako, le 15 janvier 2023. Les responsables du parti Nouvel Espoir pour le Mali (NEMA) ont animé au siège du parti sis au quartier Korofina Nord, une conférence de presse autour du thème ``Projet de Nouvelle Constitution au Mali". Tweet

La prochaine élection référendaire prévue pour mars 2023 et contre laquelle certains états-majors de partis politiques s’élèvent, va jouir du soutien du parti Nouvel Espoir pour le Mali (NEMA). Par le truchement d’une conférence de presse animée le dimanche 15 janvier 2023, les dirigeants de cette formation politique née en mars 2021, ont dit être favorables à la tenue de la prochaine élection référendaire, conformément au chronogramme des élections générales établi par le Gouvernement.



« Cependant, le Parti NEMA demande aux autorités de la transition, de mettre à contribution le professionnalisme et le patriotisme des médias nationaux, afin que le futur Projet de la nouvelle constitution, fasse l’objet d’une vaste campagne de sensibilisation dans les langues nationales. » peut-on lire dans la déclaration ayant sanctionné la dernière sortie en date du parti.



À cette occasion, il a été essentiellement question d’un certain nombre de propositions formulées par le parti et adressées au gouvernement de la transition.



« L’avant-projet de la nouvelle constitution a fait l’objet d’une large concertation et de restitution auprès des forces vives de la Nation. Ce faisant, le Parti NEMA s’est approprié du document et a fait parvenir ses observations qui ont porté sur les articles 30, 31, 46 et 96 et dont la teneur suit :

- Article 31 : Au Parti NEMA, nous pensons que la souveraineté rime avec la culture qui n’est bien véhiculée et transmise que dans les langues nationales. Tout comme le français, le Parti NEMA propose l’utilisation du Bamanakan comme langue d’expression officielle afin d’ouvrir la voie aux autres langues nationales,



- Article 96 : Pour faire de notre démocratie jadis balbutiante, une vraie démocratie de représentativité, le Parti NEMA propose une élection des députés au suffrage universel direct et suivant le mode de scrutin proportionnel.



- Article 46 : Au vu des aptitudes physiques et intellectuelles nécessaires aux fonctions du Président de la République, le Parti NEMA propose de ramener l’âge limite de la candidature à la magistrature suprême à 72 ans au lieu 75 ans ;



- Article 30 : Au lieu de prévoir le transfert de la capitale en tout autre lieu du territoire, le Parti NEMA propose plutôt de prévoir la création d’une 2ème capitale pour le Mali ; » a énuméré le parti du président Samba Coulibaly.