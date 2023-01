Clôture de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée / Le ministre Ikassa Maïga : "Les Africains sont fiers du Mali et des Maliens ’’ - abamako.com

Clôture de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée / Le ministre Ikassa Maïga : "Les Africains sont fiers du Mali et des Maliens '' Publié le mardi 17 janvier 2023

Le ministre de la Refondation du Mali, le professeur Ikassa Maïga était devant les hommes des médias ce lundi 16 janvier 2022 pour faire le bilan de la première édition de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée.





Selon le ministre Ikassa Maïga, cette première édition a été célébrée à Bamako et dans toutes les régions du Mali. Des leçons et modèles sur les valeurs sociétales, le patriotisme, le service civique pour les Maliens ont été dispensés dans les écoles fondamentales, les lycéens, et des symposium dans les universités ont été organisés pour expliquer les fondements de la journée. '' Aujourd'hui, le passeport malien représente quelques choses. Nous en sommes fiers, et d'ailleurs cette fierté ne se limite pas au Mali. Les Africains sont fiers du Mali et des Maliens '', a-t-il ajouté.



Il convient aussi, selon le ministre, de noter qu'aujourd'hui le Mali contrôle entièrement son espace aérien, le choix de ses partenaires, sa politique de développement et son empreinte sur l'intégralité de son territoire national.





Notons que la célébration de cette journée de la souveraineté retrouvée est intervenue après le sursaut collectif du peuple malien le 14 janvier 2022 face aux sanctions dites illégales, illégitimes et injustes de la CEDEAO.



