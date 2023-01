Festival Ségou’Art : plusieurs innovations annoncées pour l’édition 2023 - abamako.com

L’édition 2023 du festival sur le fleuve Niger Ségou’Art, la 19è du genre qui va se dérouler du 31 janvier au 5 février prochain, va se démarquer des éditions antérieures à plusieurs égards. Selon les organisateurs de cette rencontre culturelle, outre le fait marquant selon lequel cette édition est placée sous la présidence du président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, elle sera marquée par le retour des concerts sur la berge du fleuve Niger ; un aspect que le festival avait perdu avec la crise sanitaire liée à la covid-19.



Prévue avoir lieu sous le thème : «Patrimoine et créativité», l’édition de cette année va enregistrer également le retour du Colloque de Ségou, un espace international d’échanges autour des grands thèmes et enjeux de la société malienne. Cette 19è édition accueillera des chercheurs, créateurs, professionnels de l’art et décideurs de 30 pays d’Afrique et du monde.



Une autre innovation de cette année est l’initiation d’une plateforme créative d’échanges et de partage d’expériences qui consiste à organiser des séries de conversations avec des personnes ressources et des tables rondes sur différentes thématiques. Les conversations et les tables rondes s’articuleront autour du thème : «Arts, culture et changements climatiques : enjeux et perspectives et la circulation des œuvres et la mobilité des artistes, quelles stratégies pour mettre en réseau les opérateurs d’Afrique de l’Ouest ?». Il y aura aussi le Korê Fab Lab, conçu comme un espace de promotion et de collaboration créative pour les jeunes entrepreneurs, porteurs de projets, qui sont dans le domaine de l’innovation technologique, le design, les industries culturelles et créatives…



ANDROUICHA