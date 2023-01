Affaires étrangères : la capitale du Balazan va abriter l’initiative "rentrée diplomatique" le 21 janvier 2023 - abamako.com

Affaires étrangères : la capitale du Balazan va abriter l'initiative "rentrée diplomatique" le 21 janvier 2023 Publié le mercredi 18 janvier 2023

© aBamako.com par mouhamar

Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a choisi la ville de Ségou, la capitale du Balazan, pour abriter la première édition de l’initiative "rentrée diplomatique". L’activité qui aura pour cadre spécifique le Centre culturel Kôrè de Ségou, aura lieu le samedi 21 janvier 2023 au lendemain de la commémoration du 62è anniversaire de l’armée malienne.



Placée sous le haut parrainage du président de la transition, le colonel Assimi GOITA, cette rentrée diplomatique va se dérouler sous le thème « Faire de la culture un outil d’influence au service de l’action extérieure du Mali », ceci, en collaboration avec le ministère de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme.





Le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a initié cette activité afin de réaffirmer le cap de la politique extérieure du Mali, désormais axée sur le respect des principes-clés qui guident l’action publique au Mali.



Cette rencontre vise par ailleurs à redynamiser le dialogue entre le Mali et ses partenaires internationaux et à renforcer l’image et la crédibilité de notre pays, ouvert à tous les partenariats qui alignent leurs activités sur les priorités nationales.



Le choix de Ségou pour abriter cette session inaugurale se justifie par la richesse de son patrimoine culturel et historique.



Par ailleurs, la délocalisation d’évènements majeurs du Gouvernement permet de rapprocher davantage l’administration de toutes les populations.



Sont attendus à cette session, les Chefs de mission diplomatique, consulaire et des représentants d’organisations internationales accréditées au Mali, des cadres des services centraux et extérieurs du MAECI, des personnalités de la société civile, ainsi que des personnalités reconnues dans le domaine de la culture et de la diplomatie.



ANDROUICHA