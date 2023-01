Tentative de braquage à Gao : un mort et un véhicule calciné enregistrés - abamako.com

Tentative de braquage à Gao : un mort et un véhicule calciné enregistrés Publié le mercredi 18 janvier 2023

© aBamako.com par Momo

Braquage

La cité des Askia a été le théâtre d'actes de violence ce mercredi 18 janvier 2023. Selon les témoins de la scène, il s’agit d’un braquage mis en échec par les riverains et les forces de l'ordre au quartier Sossokoïra.



Des individus non identifiés ont tenté de braquer une boutique de vente d’or. Appréhendés par la foule, l’un a été lynché à mort et l’autre a été récupéré par la police. Le bilan fait état donc d’un braqueur tué, un capturé. Un véhicule, celui des malfrats, a été brûlé et deux disparus dans la nature.



ANDROUICHA